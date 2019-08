“Trek stadspark open naar de Demer toe” Kunstenaar maakt tekening, stadsbestuur is enthousiast om het te realiseren

Geert Mertens

10 augustus 2019

17u01 0

“Hoe mooi zou het zijn als het stadspark wat opener zou getrokken worden naar de Demer toe.” Kunstenaar Wilfried de Cock vroeg het zich afgelopen week af, nam zijn schetsboek, maakte een tekening en plaatste het online. Met resultaat. Het regende enthousiaste reacties en ook het stadsbestuur is fan. “Het is zonde dat je vandaag vanuit het park de Demer niet of nauwelijks ziet”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Dat gaan we veranderen!”

“Op dit moment is de oever aan het Capucienenklooster eigenlijk een wildernis”, zegt kunstenaar Wilfried De Cock. “Ik hou van onze rivier en we moeten hem in Aarschot veel meer omarmen en ervan genieten. Bovendien is de huidige situatie gevaarlijk voor jonge kinderen. Als ze het bosje inlopen en je hebt ze even niet in de gaten, kunnen ze in de Demer belanden. Ik loop al langer met het idee rond maar afgelopen week dacht ik: laat ik me er even bij neerzetten en het aan papier toevertrouwen.”

De Cock stelt voor om een houten wandelpad over de Demer aan te leggen dat eigenlijk een beetje over het water zweeft. Daarmee krijgt het park er een extra pad om te wandelen bij en komt ook het Capucienenklooster beter tot zijn recht. “Op die manier kan je het water horen en zien stromen”, zegt hij.

In een mum van tijd verzamelde de toekomstsuggestie honderden likes. “En, wat me nog het meest opviel, geen enkele negatieve reactie”, lacht hij. “Ik zie de schets ook niet als een aanklacht op het stadsbestuur van Aarschot maar veeleer als een positief idee dat ik op een positieve manier de wereld instuur. Als beeldende kunstenaar maak ik normaal dingen maar dit kan ik zelf niet maken. Ik hoop dat ik, op deze manier, iets kan losmaken en hopelijk wordt het ooit gerealiseerd.

Tientallen Aarschottenaars vonden het een schitterend idee. “De moeite waard om eens grondig te bestuderen”, klinkt het. “Plaats er nog een bankje en picknicktafeltjes bij!”

Ook de burgemeester en schepenen outen zich als fan. “De tekeningen en schetsen van Wilfried zijn heel mooi en geven een goed beeld van wat we voor ogen hebben”, reageert burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Vandaag zie je vanuit het stadspark de Demer niet of nauwelijks. Dat is zonde. Dit past ook in de opmaak van onze meerjarenplanning en visie.”

Bij de vernieuwing van het Capucienenklooster werd er een zwevend platform boven de Demer voorzien ter hoogte van de glazen uitsteek. Die werd, omwille van budgettaire redenen, nooit gerealiseerd.

Wilfried De Cock is niet zomaar de eerste, de beste kunstenaar uit Aarschot. Hij is al jaren actief en maakte onder meer een naakt zelfportret naar analogie met de David van Michelangelo. Dat staat nog altijd aan de Gasthuiskapel in de Gasthuisstraat.