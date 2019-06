‘Thee met een Verhaal’ sluit winkel eind augustus, maar workshops gaan verder in het hele land “Ik krijg veel aanvragen om op verplaatsing te komen”, zegt theesommelier Jessica Van Humbeeck Tom Van de Weyer

28 juni 2019

18u04 4 Aarschot De speciaalzaak ‘Thee met een Verhaal’ sluit eind augustus de deuren. “Dit is geen einde, maar een verdere evolutie”, zegt zaakvoerder Jessica Van Humbeeck. “Vanaf nu trek ik het land in om workshops te geven over thee. Ik begin ook een communicatiebureau voor kleine ondernemers die hun verhaal willen vertellen.”

Theesommelier Van Humbeeck begon in 2014 kleinschalig met de verkoop van thee, eerst bij haar thuis en daarna in een pand in de Martelarenstraat. Een jaar geleden verhuisde ze naar de vroegere textielwinkel ’t Kanten Doekje in de Leuvensestraat. Je kon er niet alleen vele soorten thee kopen, maar ook theeceremonies bijwonen en een afternoon tea houden met Britse hapjes.

Na één jaar gaat de zaak al dicht. “Wekelijks krijg ik verschillende aanvragen om op locatie te komen met de afternoon teas, de ceremonies en de degustaties. In deze warme maand heb ik bijvoorbeeld al vijftien sessies ice tea gehouden. Met al dat werk op verplaatsing kon ik de winkel niet meer openhouden. Daarom heb ik beslist om te sluiten. De webshop ‘Thee met een Verhaal’ blijft overigens bestaan en wordt uitgebreid.”

“Voortaan ga ik verder met de workshops op locatie en persoonlijk advies. Bovendien start ik in september met een nieuwe cursus. The British School of Etiquette, waar ik zelf les heb gevolgd, krijgt een eerste vestiging in de Benelux. Je leert er niet alleen keurig theedrinken, maar krijgt een hele introductie in etiquette volgens de Britse regels. De lessen zijn voor bedrijven, particulieren, maar ook kinderen. Het liefst zou ik de lessen laten doorgaan in Aarschot. Ik heb al een locatie in het vooruitzicht.”

Van Humbeeck, die vertaler-tolk en copywriter is van opleiding, kruipt binnenkort weer vaker in de pen. “Samen met mijn assistente Sandrien Simons richt ik ‘Secret Sparkles’ op, een marketing- en communicatiebureau voor kleine ondernemers. “Vele zijn zo gepassioneerd bezig met hun zaak dat ze de tijd niet hebben om hun verhaal te vertellen aan hun publiek. Met Secret Sparkles gaan wij hun webpagina’s, sociale media en persberichten opmaken.”

De winkel Thee met een Verhaal is nog open tot eind augustus. Vanaf 29 juni lopen er acties en tijdens de Braderie op 6 en 7 juli wordt een groot uitverkoopweekend gehouden. Het pand in de Leuvensestraat zou overigens niet al te lang leegstaan. “Een overnemer is bezig met er een geweldig concept uit te werken. Binnenkort horen we er meer van”, verklapt Van Humbeeck.

Meer info vind je op volgende websites:



www.theemeteenverhaal.eu

www.secretsparkles.eu

www.thebritishschoolofetiquettebenelux.com