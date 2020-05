‘The sky is the limit’ gezichten bezorgen bloemen aan huis op moederdag DDH

10 mei 2020

16u38 0 Aarschot De familie Martens en Frederik Laeremans, bekend van het VIER-programma ‘The sky is the limit’, leverden zondag bloemen aan huis. Op die manier betuigen ze hun steun aan ‘Solidair Groot Aarschot’, een initiatief dat al enkele weken de leveringen aan huis doet voor de lokale handelaars.

Enkele weken geleden startten Geert Laeremans (61) en Nathalie Molenschot (38) ‘Solidair Groot Aarschot’ op, een initiatief waarbij zij voor de levering zorgen van de producten die lokale handelaars tot vandaag noodgedwongen aan huis moeten bedelen. Voor moederdag kregen ze de hulp van maar liefst veertien vrijwilligers, onder hen dus ook enkele bekende gezichten. “Iedereen bood zich spontaan aan en dat doet natuurlijk plezier. Het feit dat sommige mama’s hun cadeautje kregen van de gezichten uit het tv-programma is een leuk extraatje”, lacht Nathalie.

De vier familieleden van de clan Martens tekenden present. Terwijl Maxim met papa Jopi naar de rusthuizen trok, ging Jori met mama Kathy aan huis leveren. “Het was een superleuke ervaring. We hadden een stoeltje meegenomen en dat plaatsten we aan de deur met de bloemen erop zodat we de social distancingregels konden respecteren. Heel wat mensen hadden tranen in de ogen toen ze hun bloemen kregen. Het was echt vertederend. Ik zou het meteen opnieuw doen”, reageert Jori.

Uiteindelijk reden zondag 7 shuttles rond om de 531 pakjes tijdig af te leveren, het gros ervan waren uiteraard bloemen. “We gaan nog even door op vraag van de lokale handelaars. Zij openen hun winkels nu opnieuw en moeten daar aanwezig zijn. Wij zijn ook aan het kijken met de stad Aarschot hoe we ons project na de coronacrisis kunnen verder zetten”, besluit Nathalie.