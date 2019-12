Exclusief voor abonnees ‘t Eetkafee in Aarschot Redactie

03 december 2019

13u18 0

Proef de wereld. Met die slagzin maakt ‘t Eetkafee in Aarschot reclame. De zaak is al enkele decennia een vaste waarde in de binnenstad. In al die tijd werd er ook flink uitgebreid: een aanpalend pand werd geïntegreerd in de zaak. We kregen een plaatsje toegewezen op de bovenverdieping. Aan de muren hangen oude wereldkaarten. Uit een periode dat Polen nog grensde aan Rusland. Rechtstreeks uit de toenmalige klaslokalen gehaald.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 10 uren 20 minuten 27 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode