‘Solidair Groot Aarschot’ stopt ermee en dankt vrijwilligers met flesje wijn DDH

12 juli 2020

14u39 4 Aarschot Solidair Aarschot stopt ermee. De initiatiefnemers, Geert Laeremans en Nathalie Molenschot, vinden het welletjes geweest maar indien het virus weer de kop opsteekt staan ze klaar om te herbeginnen. De voorbije maanden hielpen ze lokale handelaars om hun online bestellingen te leveren aan huis. Als afscheidscadeau willen ze alle vrijwilligers en anderen die hielpen in deze coronatijden bedanken met een fles wijn. Ze kregen er 1000 aangeboden van Sparkling wine Lux

Geert ging samen met anderen vrijdag een aantal vrijwilligers bedanken voor hun inzet en gaf hen een fles wijn, zo ook bij Marianne Delen (52) die samen met haar dochter Kaat kaartjes verstuurde naar de bewoners van de woonzorgcentra. “Ik vond het een beetje mijn plicht om die mensen een hart onder de riem te steken. Mijn dochter heeft er wellicht nog veel meer verstuurd dan ik. Die attentie is natuurlijk fijn maar ook zonder hadden we het gedaan”.

Weer paraat

“Solidair Aarschot” zorgde de voorbije maanden niet alleen voor de online bestellingen van de lokale handelaars maar installeerde ook een mobiel toilet op de eerste toegelaten markt na de lockdown. Uiteindelijk deden zo’n 365 vrijwilligers via ‘Aarschot helpt’ mee, werkten 61 mensen van diezelfde ‘Aarschot helpt’ technisch mee en waren heel wat anderen in de weer om van het initiatief een succes te maken. “Het was heel mooi om zien dat zelfs bekende mensen, zoals de familie van Beet-Pateet, uit ‘The Sky is the Limit’, wilden helpen en bloemen aan huis leverden op moederdag. Het is nu goed geweest en ook al dachten we er even over na om verder te doen, we gaan er nu toch maar mee stoppen. Maar als de crisis morgen weer opflakkert, staan we er opnieuw”, besluit Nathalie.