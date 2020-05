‘Solidair Groot Aarschot’ levert op moederdag nu al 250 boeketten af aan huis DDH

05 mei 2020

14u22 0 Aarschot ‘Solidair Groot Aarschot’ levert op moederdag nu al 250 boeketten aan huis af. Normaal hebben ze één shuttle maar voor dit weekend zetten ze vier wagens in.

Enkele weken geleden startten Geert Laeremans en Nathalie Molenschot ‘Solidair Groot Aarschot’ op, een initiatief waarbij zij voor de levering zorgen van de producten die lokale handelaars nu noodgedwongen aan huis moeten bedelen. Voor moederdag doen de initiatiefnemers een extra inspanning en leveren ze de geschenken die dag ook aan huis. “We hebben nu al ruim 250 boeketten die we zondag moeten leveren. Daarom gaan we vier shuttles inzetten in plaats van eentje waar we normaal mee werken. Ik ben blij dat onze sponsor die extra auto’s wilt leveren”, legt Nathalie uit.

Bovendien zullen ze voortaan ook elke zaterdag een shuttledienst inzetten zodat ook dan pakjes aan huis kunnen worden bezorgd en ook de werkregio wordt uitgebreid. “Eerder bedeelden we alleen pakjes in de regio ‘Groot Aarschot’ maar dat breiden we nu uit naar de deelgemeenten. Het is te gek dat je een pakje levert vooraan in de straat en achteraan niet omdat die behoort tot een deelgemeente. We leveren wel alleen pakjes van handelaars uit Aarschot”, gaat Nathalie verder die stiekem droomt van een verderzetting van het initiatief na de coronacrisis. “Zelf heb ik daar geen tijd voor maar er zijn wel gesprekken met de stad om dit verder te zetten. Handelaars zullen zeker in het begin nood hebben aan deze dienst want zij moeten dan in hun winkel staan maar wellicht zullen veel mensen nog niet meteen fysiek durven te winkelen”.

De twee hebben intussen ook een website gelanceerd waar handelaars makkelijk contact met hen kunnen opnemen. “Via de website en met dank aan de stad kunnen we 40 bonnen van 25 euro wegschenken die mensen later kunnen gebruiken bij de lokale handelaars. Elke dag verloten we twee bonnen. We zetten ons busje ergens in Aarschot en wie als eerste weet waar die staat, krijgt zo’n bon”, verduidelijkt Nathalie.

Mensen die een handje willen toesteken kunnen zich via de site ook aanmelden als vrijwilliger. Mailen kan ook naar solidair@grootaarschot.be