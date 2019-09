“Soep met boterhammen voor alle schoolkinderen” Oppositiepartij Groen serveert streefdoelen voor meerjarenplan Geert Mertens

11 september 2019

06u30 0

Ongeveer 8% van de Aarschotse kinderen wordt vandaag geboren in een kansarm gezin. Oppositiepartij Groen wil de lege brooddozen aanpakken en ervoor zorgen dat leerlingen ‘s middags gratis soep met boterhammen kunnen eten op school. Dat is één van de streefdoelen die de partij vooropstelt in hun meerjarenplan 2020-2025 voor Aarschot. Ze schuiven vier prioritaire domeinen naar voor: klimaat en energie, mobiliteit, sociaal beleid en jeugd.

“Elk kind moet toegang krijgen tot gezonde voeding”, zeggen Betty Kiesekoms, Petra Van Lommel en Thomas Salaets van Groen. “We zien goede voorbeelden van andere gemeenten. De stad kan samenwerken met vrijwilligers om alle leerlingen gratis soep met boterhammen of een andere lunch aan te bieden. Dit kan ook aangeboden worden via lokale of sociale economie-bedrijven. De actie kan ook de deuren openen naar verdere begeleiding voor gezinnen die het nodig hebben.”

Ook pleit de partij voor de aanwerving van een diversiteitsambtenaar die inzet op gelijke kansen. “Op dit moment is vier procent van de inwoners van buitenlandse herkomst en dat aandeel stijgt gestaag”, voegen ze eraan toe. “Het is de taak van de stad om bruggen te bouwen. Wat de stad kan doen? Het aanbieden van fietslessen voor nieuwkomers, lessen Nederlands, nieuwkomers begeleiden naar het verenigingsleven...”

Daarnaast is ook klimaat en energie belangrijk. “We willen dat Aarschot onthardt en zijn grondgebied vergroeit”, luidt het. “Je kan de gevolgen van de klimaatverstoring niet negeren: steden zijn hitte-eilanden, de natuur en de landbouw kreunt onder de droogte. Er kan begonnen worden met de gebouwen in eigen beheer te vergroenen. Gebouwen kunnen we letterlijk met groen aankleden en Aarschot kan be-boomt worden.”

Op die manier wil de partij dat Aarschot de CO2-uitstoot tegen 2030 vermindert met 55%. “We willen dat de stad investeert in energie-besparende maatregelen door warmte-recuperatie en het gebruik van uitsluitend duurzame energie die ter plaatse wordt opgewekt met wind-, zon- en waterkracht.”

De stad moet ook verder werken maken van goede fietsinfrastructuur. “Aarschot is een scholenstad. De infrastructuur van de schoolomgevingen wordt aangepast zodat deze uitnodigt tot stappen en trappen.”

Daarom moet er eveneens ingezet worden op autodelen en mooipunten. “Een auto bezitten heeft voordelen maar ook nadelen: parkeerproblemen, grote investeringen in infrastructuur, fileleed, fijn stof... Deelauto’s kunnen een oplossing bieden. Hierbij deel je de auto waarmee je rijdt met anderen. Niet alleen auto’s kan je delen maar ook elektrische fietsen, cargofietsen... Op een mooipunt kan je vlot overstappen van het ene op het andere vervoermiddel.”

Groen zal de werkpunten tijdens de commissies en gemeenteraden voorleggen.