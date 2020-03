(Nog) Niet meer geweld of vandalisme, wel veel vragen Kristien Bollen

19 maart 2020

17u42 0

De Aarschotse politie heeft gelukkig nog niet meer oproepen gekregen voor (huiselijk)geweld of vandalisme. Wel krijgt men tal van oproepen van burgers die niet goed weten wat ze wel en niet mogen doen. “Voor sommigen onder ons zijn de maatregelen niet helemaal duidelijk. We krijgen dus wel wat telefonische vragen. Eigenlijk is het heel eenvoudig, blijf thuis en kom enkel voor dringende zaken uit het huis. Sporten kan dus nog wel maar liefst alleen, maximum met één vriend of vriendin. In gezinsverband kan ook. Ook wandelen is toegestaan op dezelfde manier. Maar dan ook kregen we de vraag of vissen is toegelaten. In principe is dat een recreatieve activiteit en is dat verboden.”