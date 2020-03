“New Wave Club Class-X” lokt 500 bezoekers en keert in oktober terug DDH

14u06 0 Aarschot Ruim 500 new wavers en punkers verzamelden zaterdag in de stadsfeestzaal in Aarschot voor de 30ste editie van de “New Wave Club Class-X” fuif. Myriam Lahaye (zie foto) mocht samen met vier andere duo’s op onze kosten en die van de organisatie gaan feesten.

Het zogenaamde “zwarte volkje” verzamelde zaterdag massaal in de stadsfeestzaal van Aarschot voor het jaarlijkse newwavefeestje. Myriam Lahaye was een van de gelukkigen die onze wedstrijd won en mocht gratis naar de fuif. “New wave is mijn jeugd en tot vandaag vind ik het de allerbeste muziek”, vertelt ze terwijl ze ons een pint in de handen stopt want new wavers zijn nu eenmaal groepsmensen, ook al zou hun outfit soms anders doen vermoeden. Andere gelukkigen waren Karin Vandervloet, Filip Adriaenssens, Johan De Pauw en Dominique De Rudder.

Even later botsen we op Erik Dries, de oorspronkelijke zanger van de band “Siglo XX” die eerder optrad op het voorafgaand new wave festival. “Ik heb no regrets dat ik ermee stopte maar het was wel mijn leven. Ik zat er dertien jaar bij. Die muziek blijft voor altijd in mij zitten”, zegt hij.

Wie je ook spreekt, en ze komen van ver, allen worden ze ouder maar eenieder blijft de muziek – en sommigen ook de outfits en de looks – trouw. Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden geven wij u graag onderstaand een beeldverslag van het gebeuren. De volgende editie staat gepland op 10 oktober 2020 en ook dan zijn er voorafgaand de fuif enkele optredens.