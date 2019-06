“Negentig procent minder perziken dit jaar” Perzikenoogst mislukt door vriestemperaturen in april Geert Mertens

30 juni 2019

Geen overvloed aan perziken dit jaar. De oogst van Ludo Rosseels - de laatste perzikenboer van Gelrode - is mislukt. Hij schat het verlies op tachtig tot zelfs negentig procent van een ‘normaal’ jaar. Midden volgende week zullen liefhebbers Gelroodse perziken kunnen kopen maar de voorraad is beperkt. “Op is op”, zegt hij. “Ik ga wellicht mensen moeten teleurstellen.” De pruimen en krieken van Rosseels zijn dit jaar wel goed gegaan maar perziken blijven zijn hoofdproduct.

“Op 14 april is de temperatuur hier gedaald tot min vier graden”, zucht hij. “Dat is de grote boosdoener geweest. Alles stond toen al in bloei. Dat was dit jaar heel erg vroeg. Je ziet de bomen. Er hangen amper perziken aan. Normaal hangen ze vol. Hoger op het perceel staan er twee bomen die schijnbaar geen last gehad hebben van de vorst en goed perziken dragen. De andere bomen weten er allemaal van. Ik heb maar tien à twintig procent opbrengst van een normaal jaar.”

“Ja, ik zal klanten moeten teleurstellen”, voegt hij eraan toe. “Ik hoop dat ik er geen klanten door zal verliezen. Je kan naar Overijse rijden voor serredruiven maar, als je twee keer rijdt, en ze hebben er geen, dan denk je: foert, ik koop ze wel in een winkel. Ik heb hier ook klanten die uit Geel, Lier, Neerijse... komen. De perziken zijn erg gegeerd. Ze zijn immers zoeter dan die ingevoerd worden en de boomgaard ligt ook maar op een steenworp van de snelweg E314.”

“Eigenlijk had ik liever gehad dat alles mislukt was”, gaat hij verder. “Dan moest ik er nu geen werk meer in steken en kon ik alles laten liggen tot volgend jaar. Dat is de boer natuurlijk. Die wil zorg dragen voor de vruchten die hij heeft en al het werk blijven doen. Gelukkig is het voor mij een hobby en een bijverdienste. Ik moet er niet van leven.”

De grootvader van Ludo is er in 1955 mee begonnen. Hij is de derde generatie. In het begin zat de straat vol perzikentelers. Die zijn ondertussen bijna allemaal verdwenen. “Er waren toen nog geen koeltransporten”, weet hij. “De ijzerzandstenen grond is ideaal voor de teelt van steenfruit.”

In het verleden werd de Rillaarsebaan in Gelrode ook bestempeld als de miljonairsstraat. Dat kwam door het ‘zoete’ goud, de perzik. Die tijd is ondertussen voorbij. “Eigenlijk mag ik nog niet klagen”, zegt hij. “Het is nu het vierde jaar, op achttien jaar tijd, dat de oogst mislukt is. Mijn grootvader had vroeger één keer op de drie jaar succes met zijn perziken.”

Vanaf donderdag 4 juli is het kraampje van Ludo Rosseels langs de Rillaarsebaan geopend. “Wellicht zal ik er de komende weken van woensdag tot zaterdag staan en niet op zondag”, licht hij toe. “Hoe lang ik dit seizoen perziken kan aanbieden, weet ik niet.” Wie zeker wil zijn dat hij perziken heeft, kan Ludo best even vooraf contacteren.