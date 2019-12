'Misdaadkasteel' in Gelrode verkocht voor miljoen euro: dit is de nieuwe eigenaar Vanessa Dekeyzer HAA

12 december 2019

13u16

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 34 Aarschot Het ‘misdaadkasteel’ in Gelrode bij Aarschot heeft een nieuwe eigenaar. In 2001 werd het in beslag genomen omdat het destijds gekocht werd met misdaadgeld. Het pand werd gisteren openbaar verkocht voor een miljoen euro. De opbrengst gaat naar de Belgische staat.

Nick Van Der Schueren is de nieuwe eigenaar van het domein, dat liefst 10 hectare en 77 are beslaat, inclusief een enorme tuin. Het pand zelf telt 30 kamers, 8 badkamers en een binnenzwembad. Hoewel Van Der Schueren een bod uitbracht, kwam het toch als een verrassing dat hij zichzelf voortaan kasteelheer kan noemen. “Ik ben gegaan tot waar ik kon gaan en niemand bood hoger. Dus het was toch wel een shock”, vertelt Van Der Schueren aan VTM NIEUWS.

Het pand viel in handen van de FOD Financiën nadat het door de vorige eigenaars in 2001 met misdaadgeld werd betaald. Het kasteel werd verbeurd verklaard door de rechter en gisteren openbaar verkocht door de overheid. Die had gehoopt op een bod van 1 miljoen euro en haalde haar slag thuis: het openingsbod was meteen het goede.

De naam van het kasteel komt van de adellijke familie van Rivieren, die haar naam afleidde van de rivier die de kern was van haar heerlijkheid, namelijk de Demer. De site is dan ook prachtig gelegen, ten zuiden van de Demer.

In de dertiende eeuw stonden op het domein een opperhof en een neerhof met enkele gebouwen en een donjon (toren, nvdr.). Van die donjon, die dateert uit de jaren 1400-1420, zijn er tijdens werkzaamheden in 2007 nog restanten gevonden. Het huidige kasteel werd in 1880 gebouwd door Oscar Van den Eynde. Na het overlijden van de kasteelheer in 1950, kochten de paters Benedictijnen van Monte Oliveto (Italië) het kasteel over. Hierna kwam het pand in privéhanden terecht en werd het interieur gedeeltelijk aangepast.

Sinds 2014 prijkt het kasteel op de lijst van onroerend erfgoed.