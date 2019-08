‘Melting Baskets’ en andere artiesten gratis in Klinker club Geert Mertens

29 augustus 2019

08u29 0

De gloednieuwe groep ‘Melting Baskets’ rond Andries Winderickx en Anna Dutoit speelt zaterdag 31 augustus een gratis concert in de Aarschotse Klinker Club. Na een aantal succesvolle try-outs en enkele akoestische concerten treedt de band voor het eerst in volledige bezetting op.

Melting Baskets brengt een toegankelijke meerstemmige melange van soul, blues, R&B en gitaarrock elementen waarbij eigen nummers en live muziek centraal staan. “Vele muziekliefhebbers zullen dit ervaren als een frisse muzikale wind gekoppeld aan een vernieuwende totaalervaring”, zegt Andries Winderickx die samen met Anna Dutoit de oprichter is van deze vijfkoppige formatie. “In een digitale streamingmaatschappij van eenheidsworst gaan we terug naar de pure essentie.”

Beide studenten aan de PXL Music Hasselt zijn al een tijdje actief in de rock-, soul- en blues scene. Samen met de bandleden Joshua Ongenae, Tibo Polleunis en Edward Kuijken, die ook hun sporen hebben verdiend, vormen zij Melting Baskets.

“Onze muzikale inspiratie vinden we bij idolen als Hozier, Lake Street Dive, Alabama Shakes, Fleetwood Mac, Trixie Whitley, Paolo Nutini…”

Naast Melting Baskets treden zaterdag ook Hugo (rapper uit Sint-Niklaas), Ruth (singer-songwriter uit Nieuwrode), Brittle Bones Tom (blues pianist/gitarist uit Keerbergen) en Jannes Lathuy (one-man-band gitarist uit Leuven) op.

Rond 22.00 uur brengt Melting Baskets een dynamisch, muzikaal optreden opgeluisterd met visuals. Na het concert is er een after-party voorzien in Zomerbar Kamp A. De concertavond is gratis. De deuren openen vanaf 19 uur.