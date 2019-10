“Meld verdachte handelingen meteen!” Politie doet oproep na vechtpartij aan station van Aarschot Geert Mertens

06 oktober 2019

Het station van Aarschot was zaterdagochtend opnieuw het toneel van een vechtpartij. Een groepje jongeren, waarvan er enkele heel agressief waren, kreeg het aan de stok met een dronken leeftijdsgenoot. Er vielen klappen. De politie kreeg een melding binnen maar tast nog in het duister over de identiteit van het slachtoffer en de ernst. “We roepen op om verdachte handelingen meteen te melden of een getuigenis te komen afleggen”, zegt korpschef Bart Van Thienen.

De feiten speelden zich zaterdag in de vroege ochtend af. Jongeren waren van een fuif in het jeugdcentrum De Klinker afgezakt naar het station om met de eerste trein huiswaarts te keren. “Een groep Franstalige jongeren, waarvan het merendeel een donkere huidskleur had, was al van in het jeugdcentrum mensen aan het lastig vallen”, zegt een getuige die anoniem wenst te blijven. “Ze hielden mensen staande en vroegen drugs.”

Onze getuige, die in Aarschot woont, wachtte ‘s ochtends samen met vrienden op hun eerste trein. “We stonden op het perron tussen de sporen 2 en 3", vertelt hij. “Opeens kwam er nog een jonge man aan die duidelijk wat te veel gedronken had. Eén van de Franstalige jongeren stapte op hem toe. Een fractie later kreeg hij al enkele stampen te verwerken, tot in het aangezicht toe. De belager had duidelijk ervaring met kick- of thaibox. We zijn tussenbeide gekomen en hebben de politie verwittigd. We hebben de jongen, die aangevallen werd, weg geloosd. We dachten echt dat hij het anders niet zou overleven.”

Uit vrees dat ze zelf klappen kregen, ging de groep wachten in de woonst van onze getuige. “Groot was onze verbazing dat de jongeren er nog steeds rondliepen, ondanks het feit dat de politie langs was geweest én dat we een duidelijke persoonsbeschrijving hadden gegeven.” Pas toen de trein bijna arriveerde, keerde de groep terug om hun trein te nemen.

Geweld aan het Aarschotse station is schering en inslag. “Ik ben zelf, een aantal maanden geleden, het slachtoffer geworden van enkele jongeren”, zegt onze getuige. “Ik schat ze amper 13 à 14 jaar. Er moet dringend iets gebeuren!”

“Het klopt dat Aarschot een zogenaamde hotspot is”, zegt korpschef Bart Van Thienen. “Aarschot bevindt zich op een kruispunt tussen verschillende lijnen en is daardoor een erg belangrijk station. Onze patrouilles doen regelmatig het station aan. Ik roep iedereen op om verdachte handelingen meteen te melden! We kunnen met camera’s werken maar het meest efficiënt is nog altijd bellen. Liever een keer te veel dan te weinig.”

“We hebben zaterdag melding gehad van de feiten en een patrouille is langs geweest”, gaat hij verder. “Enkele personen werden aan een identiteitscontrole onderworpen. Van een slachtoffer was er geen spoor meer. We roepen iedereen, die slachtoffer wordt, ook op om een getuigenis te komen afleggen.”

Het is niet de eerste keer dat het station van Aarschot in het nieuws komt door geweld. Een filmpje van een volwassene die een jongen na een uit de hand gelopen discussie op de sporen duwde, ging in augustus 2018 nog viraal. Het station staat bovendien ook bekend om de vele fietsdiefstallen die er plaatsvinden.