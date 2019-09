"Koekjesverkoopsters" lichten bejaarde dame op Kristien Bollen

20 september 2019

19u33 0

In de Wissenstraat belden twee “koekjesverkoopsters” donderdagmiddag aan bij een bejaarde dame die in een serviceflat woont. De twee dames boden koekjes te koop aan maar vroegen ook aan de bewoonster of ze even gebruik mochten maken van het toilet. De bejaarde dame liet dit toe. Pas later stelde ze vast dat er 300 euro uit haar woonst gestolen was en deed hiervan vandaag aangifte bij de politie.