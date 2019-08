“Ketels vroegere wasserij weg, vragen verontreiniging blijven” Geert Mertens

De ketels van de vroegere Wasserij aan de Prattenborgstraat werden afgebroken. Het oude fabriekje staat al dertig jaar leeg en was uitgegroeid tot een kanker in het centrum. Toch vragen de bewoners zich af of ook de grond fatsoenlijk gesaneerd werd. Ze keken immers jarenlang uit op olie lekkende ketels... Volgens het stadsbestuur is alles correct verlopen.

“We zijn tevreden dat de ketels met smeerlapperij eindelijk weg zijn”, zegt buurtbewoonster Marleen Stevens, die ook bestuurslid is van de partij N-VA. “We blijven echter wantrouwig. We krijgen geen bevestiging van de stad te zien dat de grond gesaneerd werd. Nochtans hebben we de ketels jarenlang zien lekken. Wat er uit lekte? Olie. Het kan niet anders of de grond is verontreinigd.

“Onzin”, reageert schepen van Grondbeleid Nico Bergmans (Open Vld). “Er is een bodemonderzoek uitgevoerd en dat is overgemaakt aan OVAM. Hieruit blijkt geen verontreiniging. De stad volgt het dossier op, ook wat betreft de verwijdering van asbest, maar tot op de dag van vandaag verloopt alles erg correct.”