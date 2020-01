“Ideale leerschool voor startende nieuwsneuzen met passie voor schrijven” Wie wordt onze nieuwe HLN-reporter? Redactie

06 januari 2020

19u06 0 Aarschot Het Laatste Nieuws is op zoek naar nieuw talent in het Hageland. Scroll jij graag je social media af op zoek naar het laatste nieuws? Ben jij net als Esther heel nieuwsgierig naar mensen hun persoonlijk verhaal? Weet jij wat er leeft in Aarschot? Dan ben jij de man/vrouw/x die onze redactie zoekt!

Als regionaal journalist voor HLN ga je elke dag op zoek naar het laatste nieuws en ben je onze ogen en oren in de regio Aarschot-Diest. Door jouw vlotte pen en brede interesses schrijf je kleine en grote verhalen over alles wat leeft in jouw streek. Daarnaast heb je een kritische blik, leg je vlot contact en kennen sociale media geen geheimen meer voor jou. Beschik je tot slot over een wagen, ben je flexibel qua werkuren en schrikt freelance werken je niet af? Dan ben jij de journalist die wij zoeken!

Jagen naar nieuws

Waar moet je zijn om lekker te gaan tafelen? Welke pop-up shops zijn zeker het ontdekken waard? Welke mensen hebben een verhaal te vertellen? Dat zijn de dingen die onze lezers willen weten. Je trekt elke dag op nieuwsjacht en zoekt graag de verhalen achter de mensen. Je beschikt ook over een breed interesseveld: gerecht, politiek, human story’s, ...

Regiohuis

Tot slot maak je deel uit van ons nieuw ‘Regiohuis’. We zetten volop in op de combinatie print en digitaal. Zo lever je ook info en beelden aan voor de VTM-nieuwsredactie. Kortom, een job als regioreporter is de ideale leerschool voor beginnende journalisten.

Begint het al te kriebelen? Bezorg ons dan je cv en motivatiebrief (frederik.deswaef@dpgmedia.be).

Meer informatie over de vacature en de sollicitatie vind je hier.