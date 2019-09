“Geen maaltijdbedeling meer aan huis door OCMW”: aantal afnemers daalde van 200 naar 50 Geert Mertens

15 september 2019

00u47 7 Aarschot Het aantal afnemers dat een beroep doet op de maaltijdbedeling van het OCMW is in vrije val. De voorbije jaren daalde het aantal van 200 naar 50. Daarom besliste het stadsbestuur op de jongste gemeenteraad om daarmee te stoppen. Als alternatief wordt het aantal buurtrestaurants op termijn wel uitgebreid. Volgens de oppositie schuilt achter het agendapunt de definitieve stopzetting van de maaltijdbedeling aan huis door het OCMW.

“In 2015 beslisten we om een contract aan te gaan met de firma Veresto voor de levering van koude maaltijden aan huis”, weet voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Geert Schellens (sp.a). Voordien werden er warme maaltijden aan huis geleverd, maar de kosten daarvoor waren onhaalbaar geworden.

“Nu dit contract ten einde loopt, drong zich een grondige evaluatie op”, voegt hij eraan toe. “Wat bleek? Het aantal gebruikers daalde fors. Vandaar dat de gemeenteraad beslist heeft om terug over te schakelen naar de bedeling van warme maaltijden. De afnemers zullen bijgestaan worden door de medewerkers van het OCMW.”

“De koude maaltijden voldoen niet aan de eisen van de gebruikers”, voegt schepen van OCMW Nicole Van Emelen (sp.a) eraan toe. “We willen opnieuw warme maaltijden aanbieden. Niet via een huis-aan-huisbedeling maar via lokale traiteurs of buurtrestaurants. In het dienstencentrum geldt nu al een sociaal tarief van 3,5 euro voor de meest kwetsbare groep.”

De oppositie is niet tevreden. “Dit is een zeer jammerlijke beslissing”, vindt raadslid Julia Mellaerts (CD&V). “Het jarenlange dienstbetoon verdwijnt en, met het doorverwijzen naar de commerciële wereld, verliest men de betrokkenheid met de meest kwetsbare groep in de samenleving. Het sociaal contact ten huize is van cruciaal belang tegen de vereenzaming, tegen de verarming en tegen de golf van fysische en psychische veroudering.”

Ook Groen stemde tegen. “Het stadsbestuur belooft dat men mensen zal begeleiden naar private bedrijven”, zegt Thomas Salaets. “Wat men vergeet, is dat de prijzen van de bedrijven gevoelig hoger zijn dan de prijzen van de maaltijden via het OCMW. Bovendien hanteren deze bedrijven geen sociale kortingen.” De partij haalt aan dat de kostprijs van de dienst te verwaarlozen is. “Maar 8.300 euro per jaar”, klinkt het. “Op zijn minst moeten er flankerende maatregelen komen. Bijvoorbeeld de organisatie van het vervoer van minder mobiele personen naar de sociale restaurants in Aarschot of Rillaar. Of kan men met maaltijdbons niet zelf een sociale correctie doorvoeren?”

Ook onafhankelijk raadslid Dries Vandenbroeck had liever gezien dat er terug warme maaltijdbedeling vanuit het OCMW zelf zou georganiseerd worden.