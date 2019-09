“Dringend mierennest aan Witte Molen aanpakken” Verkeerssituatie is gevaarlijk door succes winkelcentrum Geert Mertens

15 september 2019

09u37 0

Het stadsbestuur wil dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dringend de verkeerssituatie aan het Witte Molen Shopping Center herbekijkt. Het winkelcentrum is eigenlijk slachtoffer van het eigen succes. De parkeerplaatsen zijn continu bezet en het is een aan- en afrijden van voertuigen waardoor het een echt mierennest lijkt. Enkele weken geleden vond er nog een dodelijk ongeval plaats.

“Het shopping center is een kluwen van auto’s, fietsers en jongeren die er gaan sporten”, klinkt het. “Die rijden allemaal kriskras door elkaar.” Er staan pijlen op de grond geschilderd maar daar wordt weinig rekening mee gehouden. In totaal liggen er vijf winkels: Albert Heyn, Action, Maxi Zoo, Yess en Gamma. Ook het fitnesscentrum Basic Fit is er gelegen.

“Er bevinden zich 180 parkeerplaatsen maar een groot deel is al meteen ‘s ochtends ingenomen door de mensen die er werken”, horen we. Buurtbewoners klagen al langer over de verkeerssituatie op de Herseltsesteenweg. “Op hun vraag werden er ook al paaltjes geplaatst zodat auto’s niet meer over het fietspad rijden om het winkelcentrum op te draaien. Toch blijft de verkeerssituatie verre van ideaal.”

Eind augustus kwam er nog een motorrijder om het leven nadat hij tegen een auto botste aan de gezamenlijke in- en uitgang van het complex. De weg, waarop het shopping center uitkomt, is in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer.

“De creatie van een tweede toegangsweg kan de veiligheid verbeteren”, aldus burgemeester Rutten. “We hebben eind deze maand, op 25 september, een onderhoud. Dit voorstel zullen we hen overmaken. Op die manier kan er een gescheiden in- en uitrit gecreëerd worden. Daarnaast moeten er ook extra parkeerplaatsen komen. Er zijn op dit moment te weinig plaatsen om alle voertuigen een plaatsje te geven.”

Veel inwoners zetten zich ook aan de overzijde van de rijbaan. “Maar dan moeten ze nog de drukke Herseltsesteenweg oversteken en er is geen zebrapad!” Of hier extra parkeermogelijkheid kan gecreëerd worden, is nog maar de vraag. “Op de hoek wordt in de toekomst wellicht nog een appartementsblok opgetrokken. Het verkeer gaat op de plek alleen maar toenemen.”

Het is niet de eerste keer dat de vraag er komt om een aparte in- en uitrit te voorzien. AWV wou tot nu toe niet op dit voorstel ingaan. Het shopping center sluit immers aan op het viaduct tussen de Lierse- en Gijmelsesteenweg. Er ligt al een op-en afrit met voorsorteerstroken. Een aparte in- en uitrit maakt het er voor de automobilisten niet makkelijker op.