Brandweer moet gasfles koelen Kristien Bollen

27 juni 2019

18u25 0

Op de Nieuwlandlaan in Aarschot stelde men in een bedrijf woensdagmiddag rond 13.30 uur vast dat een gasfles op scheuren stond. Door een defect aan het drukventiel en de hitte zette de gasfles uit. Hulpdiensten sloten het aanpalende fietspad uit veiligheid even af; brandweer kon de fles snel koelen.