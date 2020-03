Beschermde gasthuisapotheek wordt gerestaureerd dankzij subsidies

DDH

04 maart 2020

18u19 1 Aarschot De Vlaamse Regering maakt ruim 90.000 euro vrij voor de restauratie van de oude apotheek van het cultureel centrum “Het Gasthuis” in Aarschot. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Allessia Claes (N-VA)

De Vlaamse Regering maakt ruim 90.000 euro vrij voor de restauratie van de oude apotheek van het cultureel centrum “Het Gasthuis” in Aarschot. Schepen van toerisme Annick Geyskens (N-VA) is daar heel blij mee. “In Aarschot werd in 1655 langs de huidige Gasthuisstraat een kloostergebouw met kapel opgetrokken waarin tegenwoordig het Aarschots Cultureel Centrum ‘Het Gasthuis’ gevestigd is. In 1767 werd in de vleugel langs de Gasthuisstraat de nog bestaande apotheek ingericht. Sinds 7 juni 1994 is het Sint-Elisabethgasthuis, inclusief de apotheek, geklasseerd als beschermd monument. In januari 2019 ontving de Stad Aarschot de schriftelijke goedkeuring van het ‘Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed’ om deze apotheek te restaureren. Sindsdien staat deze site op de wachtlijst voor het ontvangen van subsidie van de Vlaamse Overheid”, legt ze uit.

Vandaag is het dus zover en krijgt de stad ruim 90.000 euro om de oude apotheek te restaureren. “Daar ben ik heel blij mee. Het is belangrijk dat we ons Vlaams erfgoed, zeker hier in het Hageland, beschermen. We wonen in een regio met heel veel geschiedenis, het is dan ook van het grootste belang dat we ons erfgoed koesteren. Ik zal dit dossier dan ook blijven opvolgen de komende jaren in het Vlaams Parlement”, aldus Allessia Claes.