‘Alle Belgen Festival’ verhuist naar Stadsfeestzaal in Aarschot wegens werken in Nieuwrode Tom Van de Weyer

21 mei 2019

17u09 0

Het Alle Belgen Festival gaat op zaterdag 1 juni uitzonderlijk door in de Stadsfeestzaal van Aarschot en niet in de feesttent van Nieuwrode. “Er zijn grote wegenwerken aan de gang in Nieuwrode”, zegt Wim Dejonghe, voorzitter van de vzw Alle Belgen. “Er zouden te veel veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden om het festival te laten doorgaan in het dorp.”

“Als compensatie voor de verplaatsing naar Aarschot hebben we enkele maatregelen getroffen”, zegt Dejonghe. “Tussen Nieuwrode-centrum en de Stadsfeestzaal zullen enkele gratis bussen rijden, in de vroege avond en na de optredens. Alle bezoekers met een ticket krijgen bij binnenkomst twee gratis drankjetons. Toiletten en de vestiaire blijven gratis. Er komen verschillende eetstanden met een terras, net als een stadscafé en een chill zone.”

“Aan het concept verandert verder niets. Johan Veugelers en Yves Segers treden als eersten op. Daarna volgen live concerten van onder meer Laura Tesoro en Kontrair. Op de dj-stage staan Partyshakerz ft.Violinvasion en Yolotanker. Hoofdact zijn Les Truttes.”

Tickets zijn verkrijgbaar via de Facebookpagina van het Alle Belgen XL Ambiance Festival.