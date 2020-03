Aarschot vordert mondmaskers op ten voordele van rusthuizen, huisartsen en andere sectoren Ook zelfgemaakte mondmaskers zijn welkom voor andere sectoren DDH

18 maart 2020

17u52 0 Aarschot Burgemeester Gwendolyn Rutten vordert alle mondmaskers op. Het gaat om zogenaamde ademhalingsbeschermings- of eendenbekmaskers van het type ffp en om chirurgische maskers ( ffp2 en ffp3) op het grondgebied van Aarschot.

Ze doet dit om ervoor te zorgen dat rusthuizen en huisartsen niet zonder komen te zitten. “De urgentie en het risico voor de volksgezondheid door het coronavirus vragen om voldoende mondmaskers en de normale leveringskanalen kunnen de voorraden vandaag niet op peil houden. Het is van primordiaal belang dat de huisartsen en rusthuizen over het nodige beschermingsmateriaal beschikken om de eerstelijnszorg te kunnen garanderen”, legt de burgemeester uit die rekent op het solidariteitsgevoel van de bevolking.

Eenieder die mondmaskers heeft, wordt gevraagd die af te leveren bij het politiekantoor in de Demervallei 6 in Aarschot. De stad zal de maskers verdelen over de hulpverleners die er behoefte aan hebben.

Andere mondmaskers die mensen bijvoorbeeld zelf maken en knutselen, mogen ook binnengebracht worden. Die zullen verdeeld worden onder andere sectoren.

