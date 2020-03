“Aarschot helpt” is groot succes: massaal veel mondmaskers ingezameld en al 240 mensen die anderen helpen of ondersteunen DDH

20 maart 2020

15u25 0 Aarschot Ook al moeten we tegenwoordig anderhalve meter afstand bewaren toch brengt het coronavirus mensen ook dichter bij elkaar. Na een oproep eerder deze week werden op het politiekantoor massaal veel mondmaskers verzameld en ruim 240 Aarschottenaren hebben, op een of andere manier, al hulp geboden aan anderen.

De website is een initiatief van Talentenbank Aarschot en de dienst Welzijn en is nu enkele dagen online. De site wil een platform zijn voor mensen die aan mekaar hulp kunnen vragen of hulp kunnen bieden en dat blijken Aarschottenaren een goed initiatief te vinden want intussen zijn er al ruim 240 mensen die zich willen engageren om anderen te helpen.

“Er worden massaal brieven, kaartjes en tekeningen verstuurd. Binnenkort ontvangen 90 bewoners van de zorgcentra een persoonlijk briefje, worden er versnaperingen bereid voor zorgend personeel en bewoners en maakten inwoners massaal veel mondmaskers die ze afleverden in het politiekantoor. Aarschottenaren doen voor anderen boodschappen of halen medicijnen bij de apotheker. Het is best hartverwarmend om te zien hoe eenieder mekaar helpt of een hart onder de riem steekt”, reageert burgemeester Gwendolyn Rutten.

Maar ook handelszaken steken een helpende hand uit. Chocolatier “You and Me” schenkt 100 doosjes pralines die verdeeld worden onder de woonzorgcentra, Apojo die mensen met een beperking helpt, Kids Wolfsdonk, het zorgloket en de serviceflats. “Wij wilden absoluut iets doen om mensen te helpen in deze tijden. Kleine gebaren maken het leven een stuk mooier. Iets doen voor anderen is voor mij iets heel natuurlijks”, zegt uitbaatster Roxanne die haar foto niet in de krant hoeft. “Het gaat ons niet om publiciteit maken. We wilden gewoon iets doen voor de anderen”, besluit ze. Of hoe Corona ook het mooiste van mensen laat zien.

Wanneer je hulp nodig hebt of je wilt zelf hulp aanbieden kan je nog altijd op de site terecht of kan je telefoneren naar 016/55.06.79 of 016/63.94.66 of 016/63.94.65.

