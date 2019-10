“Aantal hulpbehoeftigen op tien jaar tijd maal vier” Voedselbedelingspunt Kommaraf vzw bestaat tien jaar Geert Mertens

24 oktober 2019

20u59 2

Op tien jaar tijd is het aantal gezinnen, dat ondersteund wordt door het voedselbedelingspunt Kommaraf vzw, gestegen van 40 naar 163 gezinnen. Dat is het oorspronkelijke cijfer maal vier! Toch schat de vereniging dat er vandaag de dag nog steeds hulpbehoeftigen zijn in de stad die ze niet bereiken. Op dit moment zijn er een 30-tal vrijwilligers actief voor de vereniging. De stad Aarschot biedt hen vrijdag een receptie aan als dank voor hun werk.

Op 9 september 2009 werd Kommaraf vzw, het voedselbedelingspunt in Groot-Aarschot, opgericht. Op 18 december 2009 vond de eerste bedeling plaats in een lokaal in het jongensschooltje van Gelrode, aangeboden door de stad Aarschot.

“We bestaan tien jaar maar we spreken bewust niet over een viering omdat we de groeiende behoefte aan voedselbedeling moeilijk een vreugdevolle gebeurtenis kunnen noemen”, zegt voorzitter Geert Van Nieuwerburgh. “Wat we wel willen vieren, is de inzet van onze vrijwilligers in al die jaren. Ook willen we de steun van de stad Aarschot, bedrijven, grootwarenhuizen, scholen, verenigingen, donateurs en privépersonen onder de aandacht brengen.”

Tijdens de eerste bedeling ondersteunde Kommaraf 40 gezinnen, goed voor 94 behoeftigen. Ondertussen is dit aantal opgeklommen tot 163, met name 306 volwassenen en 112 kinderen. Kommaraf heeft de vraag elk jaar zien groeien en schat ook in dat er een heel aantal behoeftigen zijn die ze niet bereiken.

“Het voedselbedelingspunt van Aarschot wordt gedragen door vrijwilligers die zowat alle taken op zich nemen”, licht schepen van Welzijn en OCMW Nicole Van Emelen toe. “Dagelijks bestuur, administratie, beheer van de voedingsmiddelen, bedeling, ontvangst van cliënten, poetsen... Niets is hen teveel. Ze verdienen een dikke pluim.”

Kommaraf probeert zo professioneel mogelijk om te gaan met voeding. Het voedselbedelingspunt beschikt over een koelcel en een koelwagen om de producten te vervoeren. Onder de vrijwilligers zijn ijverige poetsers en schrobbers actief.

“Kommaraf besteedt ook aandacht aan ontmoeting en verbondenheid”, weet voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst Geert Schellens. “Het Kommaraf soepteam zorgt bij elke bedeling voor verse soep, die de behoeftigen in de ontmoetingsruimte kunnen nuttigen of afhalen. Verder is Kommaraf een belangrijke schakel in de samenwerking tussen verschillende welzijnsorganisaties, de dienst Welzijn van de stad en het OCMW. Een welgemeende dankjewel voor alle vrijwilligers.”

Voor meer informatie over het voedselbedelingspunt en hun activiteiten kan je terecht op hun website: www.kommaraf.be.