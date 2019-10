“70.000 euro weg door fout gekozen informaticasysteem” Geert Mertens

01 oktober 2019

70.000 euro van de Aarschotse belastingbetaler is foetsie door de aankoop van een informaticasysteem in 2015 dat nooit fatsoenlijk gewerkt heeft! “Ik vind deze gang van zaken schandalig”, zegt gemeenteraadslid Nico Creces (Vlaams Belang). Volgens schepen van Informatisering Isabelle Dehond (Open Vld) gaat de stad de firma in gebreke te stellen maar het bedrag is Aarschot wel kwijt.

“In 2015 is het systeem aangekocht maar eigenlijk is er drie jaar lang niets mee gedaan”, zucht Creces.

“Nu wil de stad ervan af maar er had al veel vroeger iets ondernomen moeten worden. Eigenlijk is dit slecht bestuur. Dit is echt wraakroepend in een tijd dat iedereen moet besparen. Ik vraag me af waarom het zolang geduurd heeft voor er actie werd ondernomen. Open Vld zat ook in de vorige coalitie. Pas op, ik verwijt de huidige schepen niets. Zij onderneemt tenminste wel actie.”

“We willen werk maken van een 360 graden loket voor de burger”, reageert schepen Isabelle Dehond (Open Vld). “In 2015, voor mijn tijd, werd er door het voltallige college een bestek uitgeschreven voor een evenementenloket. Die is in handen van een Nederlandse firma terechtgekomen. Er zijn een aantal beloftes gedaan maar het systeem is nooit degelijk opgestart tot 2018. Toen zijn er een aantal consultancy-diensten verricht en werd het systeem opgestart.”

Toch bleek er één groot probleem. “Blijkbaar kon de firma geen Belgische e-ID-kaarten inlezen”, gaat ze verder. “Ze heeft er nooit toestemming voor verkregen. Omdat deze zaak maar blijft aanslepen, willen we er komaf mee maken en de samenwerking stopzetten. Het klopt dat er wel een aantal prestaties zijn gebeurd, ter waarde van 70.000 euro. Dat bedrag zijn we kwijt.”

Toch hoopt de stad om, via een in gebreke stelling, nog een deel te recupereren. “We gaan van start met een ander digitaal platform dat wel de nodige diensten kan leveren naar onze burgers.”