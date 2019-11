Zwembaddagen in Aalter: gratis ontbijt, gezonde snack of drankje Joeri Seymortier

21 november 2019

09u56 0 Aalter Aalter maakt zich op voor de Zwembaddagen, en start op zondag 24 november met ontbijtzwemmen.

De startdag moet een gezellige familiedag worden. Voor of na een verfrissende ochtendduik ontvangen de eerste honderd zwemmers een ontbijt met koffiekoeken. Inschrijven is niet nodig voor deze activiteit. Je kan zwemmen en ontbijten van 8.30 tot 10.30 uur, en betaalt een gewone zwembeurt.

Op maandag 25 en woensdag 27 november is er vanaf 7.15 uur ochtendzwemmen, met gratis koffie of fruitsap. Op maandag 25 en donderdag 28 november is er om 12 uur middagzwemmen, met gratis een gezonde snack na het zwemmen. Op vrijdag 29 november krijg je tussen 7.15 en 8.45 uur weer gratis ontbijt.

Tijdens de Zwembaddagen kan je ook brevetzwemmen. Dat kan op zaterdag 30 november en zondag 1 december. Op donderdag 19 december tenslotte organiseert Swimming Team Aalter de Warmste Zwemmarathon.

Info: www.aalter.be/zwembaddagen.