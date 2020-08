Zwembad en sportparken Aalter vanaf 1 september weer open Joeri Seymortier

25 augustus 2020

17u01 0 Aalter Aalter gaat het zwembad en de gemeentelijke sportparken vanaf dinsdag 1 september opnieuw openstellen voor gebruikers.

Aalter rolt vanaf dinsdag 1 september een nieuwe fase uit voor binnen- en buitensporten. “Het Sportpark Aalter-centrum, Sportcomplex Flabbaert in Knesselare en Sportcentrum Onderdaele in Ursel gaan dan opnieuw open voor alle indoorsporten”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “Door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen behoort ook een frisse duik in het zwembad van Aalter opnieuw tot de mogelijkheden. Reserveren zal opnieuw verplicht zijn en bovendien moeten de sporters rekening houden met een verschillende coronaregels.”

Alle praktische informatie zal tegen het einde van deze week te vinden zijn via www.aalter.be/sport. De cel Sport van het gemeentebestuur neemt deze week rechtstreeks contact op met de verenigingen voor de nodige richtlijnen.