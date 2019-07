Zwembad Aalter haalt voor het eerst 100.000 bezoekers Joeri Seymortier

10 juli 2019

18u06 0 Aalter Mooie cijfers voor het zwembad van Aalter. Vorig jaar werd voor het eerst de kaap van 100.000 zwemmers gehaald.

In totaal kwamen 102.169 zwemmers in 2018 het water in. “Het aantal zwemmers in ons gemeentelijk zwembad bleef in 2018 verder stijgen, en gaat voor het eerst boven de magische kaap van 100.000”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “In 2016 waren er nog 96.222 zwemmers, en in 2017 kreeg het bad in de Lindestraat 96.652 bezoekers over de vloer. In 2018 werd dan een recordaantal van 102.169 gehaald. Dat zijn 5.517 zwemmers meer dan in 2017.”

Er waren vorig jaar werken in de zwembaden van Eeklo en Zomergem, en dat heeft wellicht ook extra zwemmers naar Aalter gelokt. De groei situeert zich op alle vlakken. Het schoolzwemmen haalde vorig jaar 29.352 zwemmers, het groepszwemmen 22.782, en het publiekszwemmen ging er op vooruit met 2.287 beurten tot 50.035 zwemmers.

Op www.aalter.be/zwembad kan je voortaan volgen hoe het gesteld is met de waterkwaliteit van het groot bad en het instructiebad. De redders monitoren meerdere keren per dag de waarden. Maandelijks komt een extern labo langs voor een onafhankelijke controle.