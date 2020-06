Zwembad Aalter deze zomer 7 op 7 open: vanaf 1 juli, maar enkel op reservatie Joeri Seymortier

26 juni 2020

13u51 2 Aalter Het zwembad van Aalter heropent op woensdag 1 juli de deuren. De hele zomer blijft het zwembad 7 op 7 open, met uitzondering van de feestdagen.

Wie wil gaan zwemmen, moet wel reserveren. De twee zwembaden zijn open. De stoombaden, whirlpools en douches blijven voorlopig dicht. Reserveren vooraf is verplicht. Dat kan online op de website van de gemeente Aalter of via 09/374.39.19. Er zijn geen cashbetalingen mogelijk aan de balie. Betalen kan enkel met Bancontact of een abonnement. “Wie reserveert, kiest een zwemblok. Afhankelijk van het moment zal dat 1 uur tot anderhalf uur zijn”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “In die tijd zit zowel het aan- en uitkleden, als het zwemmen zelf. Iedereen krijgt een vaste kleedkamer en locker. Na elk zwemblok gaat het zwembad 30 minuten dicht om te ontsmetten en te reinigen.”

Zwemblokken

Op maandag zijn er vijf zwemblokken van 1 uur en 15 minuten, tussen 12 en 20.30 uur. Op dinsdag zijn er vier zwemblokken tussen 14 en 20.30 uur. Op woensdag is er een ochtendlijk zwemblok van 07.15 tot 8.45 uur, en vier blokken van 1 uur 15 minuten, tussen 14 en 20.30 uur. Donderdag zijn er vijf zwemblokken van anderhalf uur, tussen 12 en 21.30 uur. Op vrijdag gaat de gemeente voor vier zwemblokken van 1 uur 15 minuten, tussen 14 en 20.30 uur. Op zaterdag zijn dat vijf zwemblokken van een uur, tussen 10 en 18 uur. Op zondag tenslotte nog eens drie zwemblokken van een uur, tussen 8 en 12 uur.

Info: www.aalter.be/zwembad.