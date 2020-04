Zoon Peter neemt café De Verloren Hoek over, en start na coronatijd Joeri Seymortier

26 april 2020

10u43 0 Aalter Café De Verloren Hoek aan de stationstunnel in Aalter krijgt een nieuwe uitbater: zoon Peter neemt de zaak over van Daniël Vandenbussche.

Het café De Verloren Hoek in de stationsbuurt van Aalter bestaat al 150 jaar. Daniël Vandenbussche nam het meer dan twintig jaar geleden over van Godelieve Van Kerrebroeck, die er 45 jaar achter de toog had gestaan. Toen heette het café nog De Sportwereld. Eind 2018 werd Daniël gevierd omdat hij toen twintig jaar achter de toog stond. Toen al zei hij in Het Laatste Nieuws dat hij er klaar voor was om de fakkel door te geven aan zijn kinderen.

“Ik krijg nu de kans om de familiezaak verder te zetten”, zegt Peter Vandenbussche. “Mijn vader Daniël was een goede leermeester. Met trots en veel plezier ga ik dit verder zetten, met de steun van mijn vrouwtje Ellen Van de Walle. We starten na de coronatijden, van zodra de cafés weer open mogen. Er komt ook een openingsfeest, van zodra dat kan.”