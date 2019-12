Zoon huldigt ereburgemeester Erné De Blaere: “Kroon op eerste jaar als schepen” Joeri Seymortier

08u31 0 Aalter Schepen Kristof De Blaere (CD&V) van Aalter heeft zijn eigen ouders mogen huldigen op het gemeentehuis, naar aanleiding van hun gouden huwelijksverjaardag.

Mooi moment in het gemeentehuis van Aalter. Ereburgemeester Erné De Blaere (71) van Knesselare en zijn vrouw Ingrid Saintobyn (70) werden er ontvangen voor hun vijftigste huwelijksverjaardag. Hun zoon Kristof De Blaere is sinds de fusie van Aalter met Knesselare schepen, en mocht zijn eigen ouders huldigen. “Voor mij echt wel de kroon op mijn eerste jaar als schepen”, zegt Kristof De Blaere. “Je eigen ouders mogen huldigen is een bijzonder moment. Ik kijk enorm op naar mijn ouders, en ben trots. Of ik met pa veel over politiek praat? Hij is en blijft mijn klankbord, en ik toets graag iets bij hem af. Maar dat wil niet zeggen dat ik hem altijd volg. We zijn een andere generatie, en verschillen regelmatig van gedachten. Maar ik respecteer altijd zijn goede raad.”