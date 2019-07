Zondag retro landbouwdag in Poeke: Paard- en Oldtimerfeesten Joeri Seymortier

17 juli 2019

10u03 0 Aalter Op zondag 21 juli kan je in Poeke bij Aalter naar de Paard- en Oldtimerfeesten. Verwacht je aan een retro landbouwdag.

Je kan vanaf 10 uur terecht op de terreinen van Willy Hooft, Vinktsestraat 9 in Poeke. “Er is heel wat te beleven”, zegt Willy. “Je neemt echt een duik in het oude boerenleven. Je ziet oogstbewerkingen met os en paard, pikbinders die aangedreven worden door paarden, landbouwdemonstraties, vlegeldorsen, en nieuw dit jaar is er ook bomenslepen.”

Vanaf 14 uur is er een oldtimertreffen met showronde. De hele dag is er ook kinderanimatie. De randanimatie bestaat uit een vliegend tapijt, springkastelen, touwtrekken, ritjes op ezeltjes, haflingerpaarden en huifkarren.

Toegang: 5 euro. Kinderen jonger dan 14 jaar gratis. Info: 0499/37.00.23.