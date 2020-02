Zondag overdekte rommelmarkt in Lotenhulle Joeri Seymortier

05 februari 2020

10u04 0 Aalter De vereniging ’t Gaardeken uit Aalter organiseert op zondag 9 februari een overdekte rommelmarkt.

Zondag van 8 tot 16 uur kan je snuisteren langs heel wat kraampjes, in het gemeentelijk ontmoetingscentrum op het Guldensporenplein in Lotenhulle. Later dit jaar worden nog binnenrommelmarkten georganiseerd. Dat zal gebeuren op 18 oktober en 20 december. Gratis toegang voor bezoekers.

Info: 09/374.04.96.