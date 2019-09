Zondag kunstenmarkt ‘Plas Den Tertre’ op dorpsplein Ursel Joeri Seymortier

24 september 2019

16u12 0 Aalter Op zondag 29 september kan je van 10 tot 18 uur terecht op het dorpsplein van Ursel voor de kunsten- en ambachtenmarkt ‘Plas Den Tertre’.

“Op ‘Plas den Tertre’ krijgen kunstenaars en ambachtslui van alle slag de kans hun rijke creativiteit bot te vieren en tentoon te stellen aan het ruime publiek”, zegt José Spriet. “Ook muzikaal wordt de bezoeker verwend. Er zijn geregeld akoestische optredens te horen, onder andere van onze huisaccordeonist Robert, en van de Urselse folkgroep Mandragora. We kiezen bewust voor een leuke en gezellige sfeer. Hotdogkramen of rommelmarkttoestanden vind je er niet. Wel allerlei kraampjes en standen vol creativiteit. De traditie om de opbrengst van dit evenement te koppelen aan een goed doel, blijft behouden. Dit jaar is de opbrengst voor De Triangel in Lovendegem.”

Info: Marc Quintyn op 09/374.59.10.