Zondag klinken in Ursel, Lotenhulle en Maria-Aalter, volgende week in Knesselare Joeri Seymortier

03 januari 2020

16u26 0 Aalter De inwoners van de fusiegemeente Aalter kunnen op heel wat plaatsen gaan nieuwjaren, maar moeten daarvoor wel naar de deelkernen.

Alle socio-culturele verenigingen van Maria-Aalter bij Aalter organiseren op zondag 5 januari samen een nieuwjaarsreceptie. De vele vrijwilligers, inwoners en het gemeentebestuur zetten samen het nieuw jaar in. De receptie wordt om 11 uur gehouden in de gemeentezaal van Maria-Aalter.

Ook in Lotenhulle wordt nu zondag geklonken op het nieuwe jaar. Verschillende verenigingen nodigen iedereen al om 9.45 uur uit op het dorpsplein. De receptie sluit aan op de hoogmis, en staat in Lotenhulle garant voor een volksfeest.

Verschillende verenigingen van Ursel palmen nu zondag 5 januari het dorpsplein van hun dorp in. Ook daar kan je zondag vanaf 11 uur genieten van gratis hapjes en drankjes, en kan je nieuwjaarswensen uitwisselen.

In Knesselare wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden op zondag 12 januari, georganiseerd door de gemeentelijke feestcommissie. Vanaf 11 uur tot laat in de middag worden de inwoners van Knesselare uitgenodigd in sporthal Flabbaert.