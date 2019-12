Zondag kerstconcerten in kerk Ursel en kerk Bellem Joeri Seymortier

13 december 2019

10u24 0 Aalter Liefhebbers van kerstconcerten worden op zondag 15 december dubbel verwend in de nieuwe fusiegemeente Aalter.

Wie houdt van kerstmuziek kan op zondag 15 december naar ‘Kerstzingen met Amabile’, om 17 uur in de kerk van Bellem bij Aalter. Je hoort kerstmuziek uit heel Europa, en kerstliederen uit Vlaanderen. Na het concert een gratis drankje. Kaarten kosten 10 euro. Info: 09/374.62.19.

Op zondag 15 december om 16 uur zingt Koor Magnificat zijn kerstconcert ‘Awake my Soul’ in de kerk van Ursel. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Kinderen tot 12 jaar betalen 6 euro aan de kassa. Voorverkoop bij dagbladhandel De Groote in de Veldstraat in Knesselare of op 09/371.82.10.