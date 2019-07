Zondag drie aperitiefconcerten: op kiosk Aalter, in kerk Aalter-Brug en in Drongengoed Ursel Joeri Seymortier

03 juli 2019

17u56 0 Aalter De inwoners van Aalter kunnen op zondag 7 juli kiezen tussen maar liefst drie aperitiefconcerten.

De gemeente organiseert voor de 11-juliviering samen met de Muziekvereniging Aalter een kioskconcert op de Markt. Om 10.30 uur is er een eucharistieviering, en het concert op de kiosk start aansluitend. Ideaal om te volgen van op de terrassen van de vele horeca op de Markt.

Ter gelegenheid van de kermis in Aalter-Brug brengt Le Collectif Musical, onder leiding van Bernd Van Hulle, zondag om 11 uur een concert met aperitief in de Sint-Godelievekerk. Kaarten kosten 6 euro. Na het concert biedt het feestcomité een gratis receptie aan. Reserveren voor dat concert is noodzakelijk en kan op 0476/23.66.48.

Het aperitiefconcert van de fanfare ‘Willen is Kunnen’ uit Knesselare, dat ter gelegenheid van de 11-juliviering gehouden wordt, is een blijver. Op zondag om 10.30 uur in de Drongengoedhoeve. Er komen onder andere enkele Eurosongnummers van hun afgelopen lenteconcert. Toegang gratis.

Info: www.aalter.be.