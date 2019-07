Zomervakantie start met nieuw speelpleintje voor kinderen Poeke Joeri Seymortier

02 juli 2019

10u10 0 Aalter De kinderen van Poeke starten de zomervakantie met een nieuw speelpleintje in de Poekedorpstraat.

Het vernieuwde speelplein ligt achter de hondenschool Habitus, met uitzicht op het kasteelpark van Poeke. “De oude speeltoestellen waren kapot, dus hebben we alles vernieuwd”, zegt schepen Mathias Van de Walle (CD&V). “We hebben nu gekozen voor houten speeltoestellen, omdat dit beter past in de bosrijke omgeving van het park. We hebben ook een nieuwe zitbank geplaatst voor de ouders en grootouders.”

De gemeente Aalter investeer 20.000 euro in de vernieuwing. “We gaan blijvend inzetten op goede en mooie speelterreinen. Dit jaar worden nog speeltoestellen geplaatst in De Wijngaard in Knesselare, en ook het avontuurlijk speelterrein aan de sportsite van de Flabbaert in Knesselare zal afgewerkt zijn tegen het najaar”, zegt schepen Van de Walle nog.