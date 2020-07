Zomerbar ’t Park achter jeugdhuis Kadans moet dicht (net als een pak gemeentelijke gebouwen) Joeri Seymortier

30 juli 2020

15u29 0 Aalter De gemeente Aalter sluit een pak gemeentelijke gebouwen, en dat heeft ook gevolgen voor de zomerbar ’t Park achter jeugdhuis Kadans. De zomerbar moet dicht.

Gisteren geraakte al bekend dat Aalter de sporthallen en het zwembad tijdelijk sluit, in de strijd om het coronavirus tegen te houden. Maar daar komen nu nog een pak andere gemeentelijke gebouwen bij. Ook jeugdcentrum Kadans gaat al zeker dicht tot 31 augustus. “Alle evenementen en activiteiten die plaatsvinden in het Jeugdcentrum worden geannuleerd”, klinkt het bij Kadans. “Bezoek is niet mogelijk. Uit veiligheidsoverwegingen zetten we ook de organisatie van onze zomerbar ’t Park stop. Het personeel van Kandans blijft wel bereikbaar via het e-mailadres info@jckadans.com.”

Naar het gemeentehuis gaan in Aalter kan nog, maar dan enkel op afspraak. Andere gebouwen die de deuren al zeker tot 31 augustus sluiten zijn de gemeentelijke ontmoetingscentra en Kerkem, de bibliotheken, de Academie, de jeugdlokalen, voetbalkantine, het Kasteel van Poeke, Infopunt Drongengoed en het Contactpunt Knesselare. De sport- en jeugdkampen kunnen voorlopig wel doorgaan zoals voorzien.