Zomerbar Soulbeach vindt oplossing voor parkeerprobleem: weide wordt extra parking Joeri Seymortier

05 juli 2020

14u17 0 Aalter De zomerbar Soulbeach langs de Tieltsesteenweg in Aalter heeft extra parking gevonden, op een weide recht over de deur.

Soulbeach is de zomerbar van ’t Soulistje, en lokte sinds de eerste dag veel volk. Het strand werd aangelegd op de parking van het café, waardoor een pak parkeerplaatsen verloren gegaan zijn. Vorig weekend werd te veel geparkeerd langs de weg of aan de zaken aan de overkant van de straat. “Daar is nu een oplossing voor”, zegt Anneleen Snauwaert. “We hebben een weide gevonden aan de overkant van de straat, die we kunnen inrichten als tijdelijke parking. Je rijdt schuin tegenover het café gewoon de Kattewegel in, en dan kom je zo bij onze parking. Op twee minuutjes wandelen ben je in Soulbeach, en sta je zo lang als je wil veilig en gratis geparkeerd.”