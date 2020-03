Zo ziet zorgmeldpunt in sporthal Knesselare er uit: afgescheiden parcours, veel wanden, en consultatieruimtes in kleedkamers Joeri Seymortier

28 maart 2020

09u16 0 Aalter Vanaf maandag openen in het Meetjesland twee nieuwe zorgmeldpunten of zogenaamde triagecentra. Naast het zorgmeldpunt aan het AZ Alma zullen patiënten uit het Meetjesland dan ook doorverwezen worden naar de sporthal van Knesselare en de sporthal van Ertvelde. Je kan er enkel binnen op doorverwijzing van je huisarts. Wij gingen nu al een kijkje nemen in het zorgmeldpunt in Knesselare.

Hopelijk moeten jij en ik er niet meteen binnen zijn, maar het nieuwe zorgmeldpunt in Knesselare en Ertvelde is zo goed als klaar, en kan vanaf maandag open. Tot nu worden alle patiënten met een vermoeden van corona naar het zorgmeldpunt aan het AZ Alma in Eeklo gestuurd, maar daar wordt het te druk. Het Meetjesland gaat daarom vanaf maandag van één naar drie zorgmeldpunten in de strijd tegen corona.

“De belangrijkste regel blijft: ga niet op eigen houtje naar een zorgmeldpunt, maar bel altijd eerst je eigen huisarts”, zegt Tommy Sierens van de Huisartsenwachtpost Meetjesland, die alles coördineert. “Je huisarts zal aan de telefoon beslissen of je symptomen in aanmerking komen, om je naar zo’n zorgmeldpunt te sturen. Aan de hand van je postcode zal in het Meetjesland beslist worden of je naar Eeklo, Knesselare of Ertvelde kan gaan. Het schema in Eeklo geraakt nu echt zo goed als vol. Het is niet voor tijd dat de zorgmeldpunten in Knesselare en Ursel open gaan. Er komen steeds meer patiënten bij, dus die kunnen niet langer allemaal naar Eeklo gestuurd worden.”

Volg de pijlen

Wij gingen op bezoek in het zorgmeldpunt in Knesselare. De sporthal wordt momenteel toch niet gebruikt en werd door het gemeentepersoneel van Aalter volledig omgebouwd, naar de richtlijnen die de Huisartsenwachtpost Meetjesland uitgeschreven heeft. Wie door zijn huisarts naar daar gestuurd wordt, komt in de ingang van de sporthal aan het onthaal. Daar zitten medewerkers perfect beschermd achter glas, en zij zorgen voor de eerste inschrijving. Wie klachten van corona heeft, moet in de sporthal het parcours met de rode pijlen volgen. Je wordt eerst naar een wachtruimte gebracht in één van de kleedkamers van de sporthal. Nadien komt de dokter je halen, en word je onderzocht in een andere kleedkamer, die omgebouwd werd tot noodkabinet.

In onze thuispraktijken ontvangen we momenteel zo weinig mogelijk patiënten. Bij de minste vorm van corona moet je naar het zorgmeldpunt. Karel De Crem, huisarts Aalter

Pas in een latere fase zullen in Knesselare ook consultaties gebeuren die niet coronagericht zijn. Daarvoor moet je dan bij de ingang de witte pijlen volgen, en die lopen door de sporthal. Na een eerste onderzoek worden de patiënten daar opnieuw gescheiden: wie geen symptomen van corona heeft, volgt de blauwe pijlen, en wie toch nog vermoeden van corona blijkt te hebben, moet via de rode pijlen rechtstreeks naar de coronazone.

Huisarts

“In onze eigen thuispraktijken ontvangen we ondertussen zo weinig mogelijk patiënten”, zegt dokter Karel De Crem uit Aalter. “Wanneer er ook maar het minste vermoeden is van corona of iets aan de luchtwegen, kom je er niet in. Enkel voor pakweg een verzwikte voet kan je nog in onze thuispraktijk langs. Heel veel consultaties gebeuren nu ook via de telefoon. Naar een dokterspraktijk gaan, is vandaag veiliger dan in een warenhuis lopen. Daar kan iedereen van op aan”, zegt Karel De Crem nog.

