Zo ziet gemeenteraad in coronatijd er uit: Aalter kiest toch voor fysieke vergadering Joeri Seymortier

20 april 2020

21u50 0 Aalter De gemeenteraad van Aalter heeft maandagavond als een van de weinige in Vlaanderen een fysieke vergadering gehouden.

Zowat overal in Vlaanderen wordt online vergaderd, met de politici elk in zijn kot. Aalter koos voor een fysieke vergadering, maar hield die wel in het auditorium van het gemeentehuis. Zo konden de politici ver uit mekaar zitten. Vooraan op het podium zaten voorzitter Pieter De Crem, waarnemend burgemeester Patrick Hoste en algemeen directeur Luc Jolie. Het schepencollege kreeg de middenbeuk, en de gewone raadsleden moesten vrede nemen met een zitje in de zijbeuken. Tussen elk raadslid was minstens anderhalve meter. De stoelen die niet gebruikt mochten worden, kregen een verbodsbord opgekleefd.

“Fysiek vergaderen is aangenamer, maar ik begrijp toch niet waarom Aalter dit doet. Vooral omdat wij ons zo graag een ‘smart city’ noemen, die voluit wil meegaan met de technische evolutie”, zegt Mieke Schauvliege (Groen). “Iedereen wordt aangeraden om van thuis te werken en online te vergaderen. In plaats van het voorbeeld te geven, komen wij wel samen. Ik vind dat ongehoord en hoop dat het de volgende keer anders kan.”

Voorzitter Pieter De Crem (CD&V) gaf Schauvliege weinig hoop: “Ook onze volgende gemeenteraad zal fysiek vergaderen, en wel op maandag 18 mei.”