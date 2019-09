Zo ziet Aalter er uit vanuit het reuzenrad: “Verrassend veel groen in ons centrum” De Crem aanschouwt ‘zijn’ gemeente op 43 meter hoogte Joeri Seymortier

22 september 2019

12u02 2 Aalter Het reuzenrad draait weer op de kermis van Aalter en toont unieke beelden van op 43 meter hoogte. Minister en waarnemend burgemeester Pieter De Crem mocht het rad zaterdagavond openen, en het eerste rondje meedraaien. “Ik zie vanuit de lucht een groene gemeente, vol dynamiek. Hier krijg ik een warm gevoel van”, zegt De Crem.

Voor het derde jaar op rij staat het reuzenrad op de kermis van Aalter. Voor 5 euro mag je mee de hoogte in, en zie je Aalter vanuit de lucht. Pieter De Crem straalde zichtbaar toen hij zijn nieuwe fusiegemeente zaterdagavond vanop een hoogte van 43 meter kon aanschouwen. “Een prachtig zicht. Hier krijg ik echt een warm gevoel van”, zei De Crem toen zijn bakje helemaal bovenaan even halt hield. “Het valt vanuit de lucht echt op hoe groen onze gemeente eigenlijk wel is. Ook pal in het centrum zie je heel wat bomen en groen. De gebieden rond de Kraenepoel en het Drongengoed vormen ook een groene gordel rond onze gemeente. Maar ik zie ook veel dynamiek. Je ziet vanuit de lucht dat de werken aan de verkeerswisselaar van de E40 in hun laatste fase zitten. Je ziet dat woonzorgcentrum Veilige Have uitgegroeid is tot een dorp op zich. En je ziet ook dat de stationsbuurt van Aalter volop in ontwikkeling is. Dik twee jaar geleden stonden er nog koeien te grazen in de wei recht tegenover het station. Nu wonen daar een pak nieuwe gezinnen. Daar komt binnenkort ook onze nieuwe Kunstacademie. Onze gemeente is echt klaar voor de 21ste eeuw. Ik kruip de komende dagen zeker nog eens in het reuzenrad, maar dan breng ik mijn verrekijker mee”, zegt Pieter De Crem nog.

Denis Delforge

Vorig jaar werd het reuzenrad nog uitgebaat door Denis Delforge. In april van dit jaar kwam de 38-jarige foorkramer om het leven in het Waalse Bergen, toen hij bij de afbraak van zijn reuzenrad naar beneden viel. Vader Delforge zet het levenswerk voorlopig verder. Voor Pieter De Crem in het rad stapte, ging hij de vader van Denis Delforge zijn steun betuigen. “Ik ben dit voorjaar ook naar de uitvaart van Denis geweest”, zegt De Crem. “Foorkramers van over de hele wereld waren toen afgezakt naar de basiliek. Op het reuzenrad gaan onze gedachten natuurlijk ook uit naar Denis. Die man had echt een groot hart voor Aalter.”

Jaarmarkt

Het reuzenrad blijft nog op de kermis van Aalter tot op de nakermis van zondag 29 september. Je kan op weekenddagen rondjes draaien. Op woensdag 25 september is het jaarmarkt in Aalter en draait het reuzenrad een hele dag. Op zondag 29 september wordt de kermis om 21 uur afgerond met een vuurwerk. Dat vuurwerk aanschouwen vanuit het reuzenrad is een perfecte afsluiter van de kermisweek.