Zo trouw je dus in tijden van corona: Jeroen en Eline alleen naar het gemeentehuis Joeri Seymortier

20 maart 2020

14u40 0 Aalter Jeroen De Baecke en Eline Ghysel uit Maria-Aalter zijn vandaag getrouwd op het gemeentehuis van Aalter. In tijden van corona moest dat alleen gebeuren.

Jeroen en Eline uit de Pieter Claeysstraat in Maria-Aalter hadden voor een intiem huwelijk gekozen, maar het was wel de bedoeling dat ook hun ouders en broers en zussen erbij zouden zijn. “Maar het werd dus helemaal alleen”, zegt Eline. “Natuurlijk hadden we het graag anders gezien, maar het kan nu eenmaal niet anders. Ook het avondfeest wordt verzet naar een latere datum. Na de trouw op het gemeentehuis zijn we gewoon naar huis gegaan, hebben we even met de familie gesproken op Skype, en samen een goed glas gedronken. Het echte feest is voor later.”

Schepen Dirk De Smul (CD&V) voltrok het huwelijk. “Echt wel een bijzondere sfeer”, zegt Dirk De Smul. “Dit was mijn 963ste huwelijk, maar eentje om niet snel te vergeten. Wij moeten de opgelegde regels natuurlijk strikt volgen. We hebben met het gelukkige koppel afgesproken om er na de hele coronacrisis zeker nog een glas op te drinken.”