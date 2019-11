Zij onderhouden elke week kasteeldomein Poeke: bewoners zorginstelling Mivalti in de bloemetjes Joeri Seymortier

19 november 2019

14u11 2 Aalter Elke dinsdag zie je de bewoners van zorginstelling Mivalti in Tielt aan de slag in het kasteeldomein van Poeke bij Aalter. De gemeente zette de vrijwilligers in de bloemetjes.

Elke dinsdag zakken acht vrijwilligers met een beperking van Mivalti in Tielt af naar het kasteeldomein in Poeke, om daar de handen uit de mouwen te steken. “Die mensen kijken er elke week naar uit om in de buitenlucht te werken, en wij zijn blij dat er werk verzet wordt”, zegt schepen Luc De Meyer (N-VA). “Hun takenpakket is echt divers: van stallen uitmesten, over bladeren bij elkaar harken tot plaatsen of herstellen van omheiningen in het park. Al acht jaar komt Mivalti naar ons kasteeldomein, en wij vonden het als gemeente hoog tijd om die mensen eens te trakteren, en zo onze dankbaarheid te tonen. Zonder hun hulp zou heel wat werk in het kasteelpark meer werk vragen, en zouden onze diensten extra belast worden.”