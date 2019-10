Zestigjarigen Ursel vieren samen feest Joeri Seymortier

12u32 0 Aalter De zestigjarigen van Ursel hebben het afgelopen weekend samen hun bijzondere verjaardag gevierd.

“Afgelopen weekend kwamen de leeftijdsgenoten van Ursel weer eens samen”, zegt Marleen De Neve. “Deze keer vierden we onze zestigste verjaardag. We deden dat samen in de Muze in Knesselare, tijdens een gezellige babbel.”