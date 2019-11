Zesde en allerlaatste keer in Aalter: geef je rosse centjes aan Mieke en steun zo de MS-Liga Al 1.076 kilo en dus 7.533 euro ingezameld Joeri Seymortier

29 november 2019

16u56 15 Aalter Mieke Denaeghel (46) uit Aalter zamelt de komende weken voor de zesde en allerlaatste keer rosse centjes in voor de MS-Liga. Mieke heeft zelf al 18 jaar MS en houdt in het kader van de Warmste Week de actie ‘Alle centjes tellen’. “Ik ging het eigenlijk niet meer doen, maar omdat de centjes van 1 en 2 eurocent nu verdwijnen, doen we nog een allerlaatste keer een inzameling”, zegt Mieke.

De voorbije vijf jaar werden door Mieke Denaeghel en haar team al 1.076 kilo rosse centjes ingezameld, goed voor 7.533 euro voor de MS-Liga. Dit jaar wordt het grootser en wordt op zondag 22 december een grote inzameldag georganiseerd op de Markt van Aalter. Wie dan zijn rosse centjes niet kan komen brengen, kan nu al op verschillende locaties in Aalter terecht.

“Ik zou de actie ‘Alle centjes tellen’ eigenlijk niet meer doen, maar heb mij toch nog één keer laten overtuigen”, vertelt Mieke Denaeghel. “Zo’n actie vraagt veel voorbereiding, en is vrij belastend voor mij. Maar dankzij een team helpers van vrienden en collega’s wil ik nog een zesde en allerlaatste inzamelactie houden. Zeker nu de rosse centjes van 1 en 2 eurocent zullen verdwijnen, is dit het ideale moment om ze uit de kast te halen en aan het goede doel te schenken. De komende weken vind je de inzameldoosjes al onder andere bij Frituur Nancy, de Standaard Boekhandel, in het gemeentehuis en de bibliotheek van Aalter. Maar je kan ze natuurlijk ook opsparen en op 22 december naar de Markt brengen.”

Grote inzameldag

Samen met een team vrijwilligers wordt zondag 22 december een echte feestdag. Thomas Wyckstandt van TW Graphics heeft helemaal gratis de website www.allecentjestellen.be ontwikkeld voor Mieke. Op zondag 22 december zal er van 11 tot 17 uur muziek gespeeld worden op de kiosk van de Markt in Aalter. Wie rosse centjes in de glazen box komt steken, mag dan een plaatje aanvragen. Sam Wyckstandt van WK Sound & Light Rental en Geert Wyckstandt zorgen voor de muziek. Dirk De Smul praat de middag aan mekaar. Steven Devliegere neemt alle logistiek voor zijn rekening. Dat weekend wordt door de horeca ook Café Kiosk gehouden en houdt de middenstand een open deur, dus er zal genoeg te beleven zijn in het centrum van Aalter.

Zeker nu de rosse centjes van 1 en 2 eurocent zullen verdwijnen, is dit het ideale moment om ze uit de kast te halen en aan het goede doel te schenken. Mieke Denaeghel

Mieke Denaeghel hoopt er nog een pak geld bij te doen voor de MS-Liga. “Ik heb zelf al 18 jaar MS en weet als geen ander wat die liga voor mijn lotgenoten betekent. Je krijgt heel wat ondersteuning, zowel materieel, financieel als emotioneel. Ik kan na 18 jaar ziek zijn nog altijd halftijds gaan werken bij het gemeentebestuur van Aalter, en daar ben ik echt blij om. Mijn vrienden en mijn collega’s zijn echt een grote steun voor mij. Zonder hun steun zou ik deze actie echt niet kunnen dragen. Ik ben ze dan ook bijzonder dankbaar”, zegt Mieke nog.