Zerkalo Quartet: hippe strijkers zondag in het Kasteel van Poeke Joeri Seymortier

29 mei 2019

09u53 9 Aalter Het Zerkalo Quartet uit Brussel zakt op zondag 2 juni af naar het Kasteel van Poeke, voor het maandelijks kasteelconcert.

In ons land was Zerkalo al te gast in Bozar, Concertgebouw Brugge en tijdens het Klara Festival. Een passage in Poeke kon dan ook niet ontbreken. De vier hippe binken bewijzen dat klassieke muziek niet saai en grijs moet zijn.

Het kasteelconcert van zondag 2 juni start om 11 uur. Kaarten kosten 15 euro. Te koop op 09/325.22.00 of op www.aalter.be/poekezomert.