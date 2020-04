Zelfs september te onzeker: Blekkerbosfeesten 2020 geannuleerd Joeri Seymortier

08u28 0 Aalter Zelfs feesten in september wordt in Aalter moeilijk. Het bestuur van de Blekkerbosfeesten heeft beslist om de feesten in het tweede weekend van september te annuleren.

“We waren al volop bezig met de voorbereidingen, maar we moeten de Blekkerbosfeesten voor een jaar opbergen”, zegt voorzitter Dirk De Roo. “We staan gepland voor het tweede weekend van september, maar de onzekerheid en ongerustheid is te groot. Wij willen zowel onze medewerkers als onze bezoekers niet in gevaar brengen. Eerst waren we nog van plan een lightversie te organiseren, maar niet iedereen binnen het bestuur van de vzw Blekkerbosfeesten kon zich daarin vinden. Daarom besloten we dan unaniem deze feesten uit te stellen tot volgend jaar. In 2021 gaan we met nieuwe moed en enthousiasme aan een nieuwe editie bouwen.”