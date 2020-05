Zelfontbranding vernielt elektrische apparaten in magazijn Wouter Spillebeen

08 mei 2020

14u52 0 Aalter Bij een elektricien aan de Venecolaan in Aalter is deze middag alaktrisch materiaal spontaan in brand gevlogen. In het magazijn maakten de vlammen en het roet veel schade, maar er vielen gelukkig geen gewonden.

Er was deze namiddag niemand aanwezig in het magazijn dat in een nieuw bedrijvencomplex langs de Venecolaan ligt. Ineens merkten verschillende omstaanders een grote rookpluim op die van bij de elektricien kwam. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg de brand vrij snel onder controle, het vuur sloeg niet over naar andere bedrijven.

De schade in het magazijn van de elektricien is wel aanzienlijk. Heel wat elektrische apparaten die klaar stonden om naar klanten te vertrekken, zijn vernield. De muren zien volledig zwart door de rook. De brand zou spontaan ontstaan zijn door zelfontbranding aan de elektrische apparaten.